Um homem, de 28 anos, morreu esta segunda-feira, em frente à mãe, depois de ter sido arrastado pela corrente do mar numa zona não vigiada da praia da Costa Nova, Ílhavo.Foi resgatado por uma lancha salva-vidas, mas não reagiu às manobras de reanimação. Uma segunda vítima, de 17 anos, foi salva.O alerta foi dado para uma situação de pré-afogamento. A Polícia Marítima e a equipa da viatura médica de Aveiro do INEM estiveram no local.