Um jovem, de 28 anos, foi condenado a três anos e três meses de cadeia efetiva por dois crimes de incêndio florestal, em Penedono.



O coletivo de juízes do Tribunal de Viseu considerou que o comportamento do arguido causou alarme social. A defesa do arguido vai recorrer para a Relação de Coimbra.

Ver comentários