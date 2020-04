Jovem de 29 anos baleado pela GNR durante tentativa de assalto em Santa Maria da Feira

A GNR disparou sobre um grupo de quatro assaltantes e atingiu um dos homens, esta madrugada, em Santa Maria da Feira. O tiro atingiu um homem, de 29 anos, nas costas, saindo pela zona toráxicaOs ladrões foram surpreendidos quando se preparavam para escapar de uma habitação, na rua de Entre Casas, em Saguedo, que tinham acabado de assaltar. Dois dos ladrões foram detidos no local. Há dois assaltantes em fuga.O grupo entre na moradia e abordou os proprietários no quarto. O casal foi sequestrado na casa de banho enquanto os assaltantes procuravam dinheiro e objetos de valor. Conseguiram apoderar-se de dinheiro e relógios.Os assaltantes acabaram por se apoderar de jóias. Foi quando se preparavam para escapar, já no exterior da casa, que foram surpreendidos pela patrulha.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Lourosa, para o hospital de Santa Maria da Feira onde, cerca das 10h00 desta sexta-feira se encontrava no bloco operatório.A PJ do Porto tomou conta da investigação.