Francisco Ramos, de 29 anos, morreu esta quarta-feira de manhã, numa violenta colisão frontal na estrada nacional 202, em Bela, concelho de Monção, a escassos metros de casa.No acidente brutal ficou ainda gravemente ferido um homem de 56 anos, que foi hospitalizado, mas não corre risco de vida.

As causas do acidente, que aconteceu às 08h46, estão ainda por apurar. A GNR esteve no local a fazer perícias para a investigação. A estrada que liga Monção a Melgaço esteve cortada durante mais de três horas.