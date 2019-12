Jovem de 29 anos morre encarcerado após colisão em Cercal do Alentejo

Um homem de 29 anos morreu este domingo de madrugada, vítima do despiste da viatura que conduzia, junto da barragem de Campilhas, em Cercal do Alentejo, concelho de Santiago do Cacém. Após sair da estrada, o jovem foi colidir com uma barreira de terra, o que deixou a frente da viatura completamente destruída.O alerta foi dado por uma patrulha da GNR. Vítor Tomáz, comandante dos Bombeiros de Cercal do Alentejo, explicou aoque quando o socorro chegou ao local, "a vítima estava encarcerada e em paragem cardiorrespiratória".Ainda realizaram manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado e o corpo levado para a morgue do Hospital do Litoral Alentejano. Estiveram no local 9 operacionais.