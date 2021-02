Jovem de Felgueiras morre em acidente de trabalho em Viseu

Tiago Pereira, de 28 anos, natural de Torrados, Felgueiras, morreu, ontem, num acidente de trabalho, em Viseu. O jovem estava a trabalhar numa obra de construção civil, em Pascoal, Viseu, quando caiu.



Ainda foi assistido no local por uma equipa do INEM, mas acabou por não resistir aos ferimentos. A





notícia da morte do jovem deixou em choque familiares e amigos, que encheram as redes sociais de palavras de consternação. "O Tiago deixou-nos aos 28 anos quando ainda estava na flor da idade, na qual, recentemente, tinha encontrado aquele caminho que tanto procurou, com tantos valiosos amigos e aventuras pelo meio, o caminho da felicidade", pode ler-se numa das publicações. Também o clube da terra natal de Tiago, lamentou a morte na rede social Facebook, publicação que tem já centenas de partilhas. "É em autêntico estado de choque que informamos a inesperada partida de um dos nossos ultra, hoje (ontem) num acidente de trabalho em Viseu", escreveu o União Desportiva de Torrados.

A GNR investiga as causas do acidente mortal. A data do funeral ainda não é conhecida.