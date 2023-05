Perseguido de madrugada numa rua no centro de Caminha, o jovem, na altura com 20 anos, foi violentamente espancado por dois homens, de 23 e 24, a 29 de julho de 2018. Com a vítima no chão, após ser rasteirada, a dupla desferiu-lhe pontapés e socos no corpo, em especial na cabeça. Depois, já com o jovem inconsciente, um dos arguidos pegou num capacete e desferiu-lhe várias pancadas na cara.









