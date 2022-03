Harrison Bradley, de 22 anos, está desaparecido da casa dos pais, na zona de Paderne, Albufeira, desde o dia 16.O jovem britânico saiu de casa ao voltante de uma carrinha Citroën Berlingo azul, acompanhado pela cadela ‘Nim’. "Estamos muito preocupados", revelou esta quarta-feira aoMark Bradley, pai do jovem, adiantando que o filho "sofre de depressão e ia fazer tratamento". As buscas não têm tido sucesso.A GNR pediu a localização do telemóvel e está a averiguar se Harrison passou na autoestrada.