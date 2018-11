Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem desaparecida no Algarve encontrada em Bragança dois meses depois

Jovem é natural da Madeira e já antes estivera internada num lar de Bragança.

20:18

A PSP de Bragança informou esta setxa-feira que localizou nesta cidade transmontana uma jovem que desapareceu há quase dois meses de um centro de acolhimento do Algarve.



Segundo a Polícia, a jovem estava desaparecida e em fuga desde 23 de setembro e foi localizada em Bragança a 14 de novembro, tendo sido conduzida ao centro de acolhimento e assistência situado no Algarve.



A jovem é natural da Madeira e já antes estivera internada num lar de Bragança, sujeita à medida de acolhimento residencial, donde também fugiu algumas vezes, segundo as autoridades.



Em cumprimento de mandado de condução emitido pelo Tribunal de Família e Menores do Funchal, a jovem foi conduzida pela PSP de Bragança, em coordenação com a PSP de Faro, ao centro de acolhimento social donde estava desaparecida.