Jovem desaparecido no mar após ser arrastado em Ílhavo

As buscas por Alcino Roque, que desapareceu na terça-feira, na praia da Barra, em Ílhavo, continuaram durante o dia desta quarta-feira, sem sucesso.O jovem, de 20 anos, foi arrastado por uma vaga. No segundo dia de buscas, um avião P3 Orion, especializado em busca e salvamento, um helicóptero e ainda uma corveta da Marinha juntaram-se ao dispositivo inicial, formado pela Autoridade Marítima e os bombeiros.O jovem estava na companhia de um primo e de uma amiga, ambos com 19 anos, quando foram surpreendidos por uma onda, que os arrastou. Alcino Roque foi engolido pelas águas e os outros dois foram salvos por surfistas que estavam dentro de água, próximos do local. O alerta foi dado, na terça-feira, cerca das 18h30.