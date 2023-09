Um jovem está desaparecido no rio Douro, esta tarde de sábado, na zona da Praia do Areinho, em Oliveira do Douro, Gaia. Um outro jovem foi resgatado.As buscas estão a cargo de uma equipa de mergulhadores dos batalhão de Sapadores de Gaia.A polícia Marítima do Porto e os bombeiros de Avintes também foram mobilizados.