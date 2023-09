Uma mulher de 24 anos foi detida duas vezes em quatro horas, esta terça-feira de madrugada, a conduzir com taxa-crime de álcool. Na primeira situação, pela 00h05, acusou 2,07 g/l, ficando proibida de guiar nas 12 horas seguintes. Mas às 04h11, descreve a PSP, foi intercetada novamente a conduzir com taxa ainda mais alta: 2,30 g/l. Além do álcool, incorre em desobediência.