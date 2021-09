Um jovem de 22 anos foi detido por agentes à civil da PSP de Loures, após ter abandonado uma mala com droga e armas enquanto fugia de uma rixa.A desordem ocorreu pelas 21h40 de quinta-feira, na Póvoa de Santo Adrião, Odivelas. Os polícias ainda chegaram a tempo de ver a fuga do jovem. No interior da mala que abandonou estava uma pistola municiada e várias facas, bem como haxixe, canábis e pastilhas de MDMA.