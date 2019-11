Jovem detido em apresentação na polícia após assalto

A GNR de Castanheira do Ribatejo prendeu, à saída da esquadra da PSP de Queluz, Sintra, um jovem que horas antes tinha assaltado, com um comparsa que foi logo apanhado, dois utentes de um comboio na Vala do Carregado, Alenquer.O crime ocorreu na noite de segunda-feira. Os jovens atacaram as vítimas, agredindo-as, e apoderaram-se de um telemóvel. No entanto, transeuntes aperceberam-se do roubo e manietaram um dos ladrões, recuperando o aparelho.O segundo assaltante fugiu. A GNR, no entanto, depressa percebeu que o jovem estava sujeito a apresentações na PSP de Queluz, pela prática de sete roubos na via pública. Os militares deslocaram-se à polícia e apanharam-no após o mesmo fazer a devida apresentação.