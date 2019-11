Jovem detido pela PJ por roubo de cartões

O jovem solto pelo tribunal de Vila Franca de Xira, na quarta-feira, com apresentações, por suspeitas de integrar uma dupla de ladrões (o outro ficou em prisão preventiva) que agrediu e roubou dois homens junto à estação da CP da Vala do Carregado, foi detido pela Polícia Judiciária. Está envolvido num processo de roubos.sabe que quando um dos jovens foi apanhado na segunda-feira, junto ao local do crime, tinha na sua posse vários cartões bancários. Um deles já está dado como roubado. A PJ quer agora apurar qual a intervenção dos dois suspeitos no roubo desses cartões. Em causa está, não só, o crime de roubo, mas também o de fraude informática.Tal como ojá tinha, de resto, noticiado na quarta-feira, o assaltante preso junto à esquadra da PSP de Queluz, e que agora está em prisão preventiva, já cumpria uma medida de coação de apresentações por suspeitas de sete roubos na via pública, na zona de Benfica.