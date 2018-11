Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem detido por 10 roubos violentos

Com 18 anos espalhava o terror em Lisboa e Loures.

Por J.T. | 06:00

Apesar de só ter 18 anos, um jovem espalhou o terror em 10 roubos violentos, em Lisboa e Loures. Quatro das vítimas eram taxistas. Foi agora detido pela PSP de Loures e presente a um juiz tendo-lhe sido aplicada como medida de coação prisão preventiva.



Além dos roubos, o ladrão está indiciado por dois crimes de ofensas à integridade física e dois por posse ilegal de arma.



Nos ataques aos taxistas, o ladrão pedia o serviço em Lisboa com destino à sua área de residência, em Loures. Usou violência – com agressões e efetuando o golpe do ‘mata-leão’ – e até exibiu uma arma de fogo para convencer as vítimas a entregar os pertences.



É ainda suspeito de roubar fios de ouro e dinheiro a um distribuidor de gás. Recentemente foi também detido na posse de uma arma de fogo.