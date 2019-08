Jovem detido por agredir e extorquir família

O vício de drogas duras levou um jovem de 23 anos a infernizar a vida da própria família durante anos, no concelho de Sintra. Pais e um irmão foram ameaçados, agredidos e alvo de extorsão.A PSP deteve agora o jovem, colocando um ponto final neste clima de terror. Ouvido por um juiz em primeiro interrogatório judicial, o detido ficou em prisão preventiva.De forma a alimentar o vício, o jovem de tudo fazia para conseguir dinheiro para comprar estupefacientes. Em grande parte das vezes exigia dinheiro aos pais. Quando não iam de encontro às pretensões do filho, este agredia-os até conseguir os seus intentos.O nível de violência aumentou nos últimos tempos, a ponto de os familiares fugirem da própria casa. Muitas das ameaças e agressões foram cometidas quando o agora detido se encontrava em fase de abstinência, dirigindo toda a fúria para a família. Pais e irmão eram agredidos física e psicologicamente. Em muitos casos eram ameaçados de morte.O caso acabou por ser denunciado às autoridades e a situação investigada. O jovem foi agora localizado e detido pela PSP, na sequência de um mandado de detenção emitido pela autoridade judiciária.Está indiciado por ameaça agravada e ofensa à integridade física qualificada. Caso venha a ser acusado pelo Ministério Público, responderá por este crimes no Tribunal de Sintra.Para já, um juiz determinou que o jovem toxicodependente fique com a medida de coação mais grave, a prisão preventiva.