Jovem detido por atacar PSP à pedrada no Bairro do Jamaica

Vídeo mostra violência no Seixal. Polícia adianta que foi chamada ao local por haver "uma desordem".

Por João Carlos Rodrigues | 13:07

Uma intervenção da PSP no bairro do Jamaica, no Seixal, na manhã deste domingo, obrigou ao uso da força por parte das autoridades. De acordo com moradores na zona, que filmaram a situação, três pessoas da mesma família foram agredidas à bastonada durante essa intervenção, no final de uma festa, que terminou já de manhã.

A PSP adianta que foi chamada ao local por haver "uma desordem" e ao chegar "os elementos policiais foram recebidos à pedrada". "Um agente ficou ferido e em sequência houve uma intervenção na qual foi usada a força necessária para parar o ataque".

O jovem que arremessou a pedra, de 31 anos, foi detido.



Fonte oficial da PSP adianta ainda que "o vídeo posto a circular na Internet apenas mostra parte do que aconteceu".



"Não filmaram os momentos anteriores à intervenção policial, que demonstram a forma como os elementos policiais foram recebidos e atacados", acrescenta-se.