Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem detido por atacar PSP com pedras e garrafas na Moita

Homem foi apanhado em flagrante, no Vale da Amoreira.

Por Lusa | 20:31

A PSP anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem, de 22 anos, que foi intercetado em flagrante quando um grupo arremessava pedras e garrafas a agentes policiais no Vale da Amoreira, concelho da Moita.



"Após informação de que um grupo de indivíduos se encontrava em desordem no espaço circundante ao recinto das festas multiculturais, uma equipa da PSP deslocou-se ao local, onde foram arremessadas diversas pedras e garrafas aos agentes", refere a PSP em comunicado.



O caso ocorreu durante o fim de semana no Vale da Amoreira, concelho da Moita.



"Durante a realização de um perímetro de segurança, um dos indivíduos foi intercetado em flagrante quando arremessava uma garrafa na direção dos policias", acrescenta.



O homem acabou detido por resistência e coação sobre elemento policial.