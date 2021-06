Jovem detido por condução perigosa de mota roubada em Gondomar

A GNR deteve em Gondomar, no distrito do Porto, um jovem de 21 anos por condução perigosa e fuga em motociclo roubado, anunciou esta sexta-feira a força de segurança.

Em comunicado, a polícia explica que a detenção ocorreu durante uma fiscalização rodoviária, em que os militares da GNR detetaram que o veículo "circulava sem matrícula e o condutor sem capacete", depois de o suspeito se ter colocado em fuga e arremessado vários objetos na direção dos militares.

Na sequência da detenção, já no concelho do Porto, a polícia conseguiu apurar que o veículo tinha sido furtado no concelho de Valongo e o mesmo foi entregue ao proprietário.

Ao detido, com antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, foi aplicada a medida de coação de apresentações trissemanais no posto policial da sua área de residência.