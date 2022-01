Jovem detido por crimes de abuso sexual e de pornografia de menores. Menina de 13 anos entre as vítimas

A Polícia Judiciária deteve um jovem de 20 anos suspeito de vários crimes de abuso sexual e pornografia de menores em Matosinhos.



Os factos remontam a 2019. A vítima, com 13 anos e o agressor, à data com 18 anos, conheceram-se pelas redes sociais e iniciaram uma relação afetiva e sexual "com conhecimento e anuência dos responsáveis pelo poder paternal", refere a PJ em comunicado.





O suspeito registou tais atos em vídeo e em fotografias, com a vítima a enviar-lhe igualmente imagens suas de teor pornográfico.O detido acabou por produzir e vender os conteúdos através da internet para obter rendimentos, criando perfis falsos para o efeito e utilizando as imagens enviadas pelas vítimas.Após deligências "que permitiram recolher indícios seguros da prática dos referidos crimes e respetiva autoria", a Polícia Judiciária acabou por deter o homem.Durante as buscas domiciliárias foi apreendida uma elevada quantia de dinheiro (cerca de 10 mil euros), equipamentos de telecomunicações e informática e outros bens "de elevado valor comercial".

O detido, sem ocupação profissional, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.