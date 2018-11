Jovem detido por dez roubos, agressões e posse ilegal de arma em Loures e Lisboa

Suspeito de 18 anos está agora em prisão preventiva.

Por Lusa | 17:06

Um jovem de 18 anos foi detido na quarta-feira por suspeita de dez roubos, duas ofensas à integridade física e dois crimes de posse ilegal de arma, tendo ficado em prisão preventiva, anunciou esta sexta-feira a PSP.



Dos dez roubos cometidos, nos concelhos de Lisboa e Loures, quatro deles foram direcionados a taxistas.



O modo de atuação do jovem passava por chamar um táxi, pedir para ser levado "até uma zona de conforto, próxima da localidade onde reside", o que lhe facilitava a fuga.



O detido agredia e ameaçava os taxistas com armas de fogo, de modo que estes lhe dessem os telemóveis e o dinheiro que tinham.



Em comunicado, a polícia adianta que os crimes foram "cometidos nas últimas semanas nos concelhos de Loures e Lisboa", nomeadamente nas freguesias de Santo António dos Cavaleiros e de Frielas, no concelho de Loures, e no concelho de Odivelas, em Lisboa.



No concelho de Loures, o jovem roubou, na freguesia de Santo António dos Cavaleiros, um fio de ouro, dinheiro a cinco taxistas, bem como a chave de um táxi, o comando de uma garagem, um telemóvel e dois relógios, enquanto na freguesia de Frielas roubou uma bolsa com vários documentos de uma caixa multibanco.



No concelho de Odivelas, em Lisboa, fez uma tentativa de roubo a um taxista, tendo ainda roubado um fio de ouro na Alameda D. Afonso Henriques.



A PSP de Loures apanhou-o ainda com uma arma de fogo e, após uma busca domiciliária, apreendeu "vários documentos em nome de uma vítima de roubo".



O jovem está agora em prisão preventiva.