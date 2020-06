Jovem detido por fornecer armas de fogo para crimes e receber milhares de euros em Setúbal

A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal deteve um jovem de 19 anos indiciado pela participação em vários crimes de roubo agravado e de sequestro, e que terá estado envolvido em oito assaltos à mão armada, foi anunciado esta segunda-feira.

Segundo uma nota de imprensa da PJ, que denominou esta operação "Game Over II", o detido terá fornecido armas de fogo e recebido parte dos milhares de euros de que os presumíveis autores dos crimes se apropriaram indevidamente, entre dezembro passado e fevereiro.

De acordo com a PJ, o jovem detido foi sujeito a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de apresentações semanais às autoridades.

No passado mês de março, no âmbito da operação "Game Over", a PJ de Setúbal tinha já procedido à detenção de outros três homens, com idades compreendidas entre os 17 e os 22 anos, também suspeitos da prática dos crimes de roubo agravado e de sequestro.