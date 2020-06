Jovem detido por furtar diz que 'adormeceu' em estação de serviço de Esposende

O homem, de 26 anos, que foi detido pela GNR na madrugada desta quarta-feira, num posto de abastecimento de combustível da Prio, de Fão, Esposende, alegou às autoridades que se encontrava no local porque tinha adormecido dentro da casa de banho da loja de conveniência cerca das 22h00 e que, ao acordar, por volta das 04h00 da madrugada, fumou um cigarro, de acordo com informação avançada pelo Diário do Minho.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte dos Bombeiros, foi acionado o alarme de incêndio mas, à chegada ao local, só se encontrava lá o jovem.O homem foi detido por roubo e será presente a tribunal.