Jovem detido por furto em residência em Portalegre

Um jovem de 19 anos foi detido pela GNR, em Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, por suspeitas de furto numa residência, ficando sujeito a apresentações bissemanais no posto policial da sua área de residência.Em comunicado enviado esta quarta-feira à agência Lusa, o Comando Territorial de Portalegre da GNR indicou que o jovem foi detido, na terça-feira, na sequência da denúncia do furto, tendo os militares encontrado o suspeito a 300 metros da residência.O jovem, segundo a GNR, "tinha na sua posse 340 euros", os quais foram "recuperados e devolvidos ao legítimo proprietário". O detido foi presente ao Tribunal de Portalegre ainda na terça-feira, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial da sua área de residência.