Jovem detido por oito roubos em Lisboa

Um jovem, de 19 anos, foi detido pela PSP de Lisboa, suspeito da prática de oito crimes de roubo agravado, anunciou este sábado a força de segurança.O assaltante era investigado desde outubro do ano passado, quando cometeu um roubo por esticão, numa estação de metro. As autoridades conseguiram capturar o suspeito e devolveram o item roubado - um telemóvel - ao proprietário. Já no verão deste ano, voltou a ser detido em flagrante após dois roubos, ficando sujeito a apresentações na PSP.