Um jovem de 19 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal, por suspeitas de tentativa de homicídio de outro jovem, de 21 anos, esta sexta-feira, no concelho do Montijo.



Em comunicado, a PJ revelou que, no decurso de uma "discussão por motivos completamente fúteis, o suspeito, com recurso a arma branca agrediu a vítima, deixando-a em risco de vida".





Detido será presente a primeiro interrogatório, esta segunda-feira, para saber as medidas de coação.