Jovem detido por suspeitas de tráfico e posse de arma

Um jovem de 20 anos foi detido por posse ilegal de arma numa operação musculada que o Comando Territorial de Leiria da GNR realizou esta segunda-feira de manhã, em Rio Maior. A operação envolveu o cumprimento de dois mandados de busca domiciliária, um na residência do detido e outro numa oficina automóvel de um familiar, onde os militares encontraram um anexo que servia para pernoita de outros indivíduos, que foram também identificados.

Além de estar envolvido em dezenas de inquéritos criminais ainda em investigação, este jovem é o principal suspeito da autoria de dois assaltos violentos cometidos na Benedita, na altura do Carnaval. Após a detenção, o suspeito foi levado para o posto da GNR da Benedita, para diligências de identificação por parte das vítimas dos roubos. Na segunda-feira, a Guarda já tinha detido também um outro jovem, de 24 anos, suspeito de ter participado nos mesmos assaltos.

A operação envolveu cerca de 30 militares do Destacamento da GNR das Caldas da Rainha, com o apoio do posto de Rio Maior, do Destacamento de Intervenção e de uma unidade cinotécnica, que utilizou cães para procurar produto estupefaciente. Durante as buscas, a circulação automóvel e pedonal esteve totalmente interrompida na Rua D. Afonso Henriques, em Rio Maior.