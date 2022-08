Jovem detido por tentar matar homem em antiga fábrica de Vila do Conde

Um homem, de 27 anos, foi detido por tentar matar um outro, de 34, nas instalações devolutas da fábrica Maconde, em Vila do Conde.O detido desferiu uma navalhada no peito da vítima, no passado sábado. De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária, a agressão resultou de uma "altercação entre dois consumidores sobre a compra a crédito de estupefacientes". A vítima, encontra-se hospitalizada.O autor do crime, que é toxicodependente e vende droga a outros consumidores, tem antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes e detenção de arma proibida. Foi presente à Autoridade Judiciária e ficou em prisão preventiva.