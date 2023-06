Jovem detido por tentar matar homem que testemunhou contra ele num processo de tráfico de droga

Um jovem de 19 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), esta sexta-feira, por tentar matar um homem que testemunhou num processo em que o agora detido era suspeito da prática do crime de tráfico de droga.



Segundo o comunicado da PJ, os factos que deram origem à emissão do mandado ocorreram na noite de dia 8 de maio junto a um estabelecimento de restauração, na Senhora da Hora, Matosinhos.





"Na ocasião, o arguido abordou o ofendido e, por este ter testemunhado num processo em que o arguido é suspeito da prática do crime tráfico de estupefacientes, agrediu-o com violência, recorrendo ao uso de uma arma branca.", pode ler-se.A vítima ficou com ferimentos graves que não lhe causaram a morte devido à rápida intervenção médica.O arguido foi localizado e detido na Covilhã depois de mudar várias vezes de paradeiro para evitar a detenção.Será presente a tribunal para conhecer as medidas de coação adequadas.