Jovem detido por tentar matar rapaz de 16 anos após desentendimentos no Cacém

A Polícia Judiciária deteve um jovem estrangeiro, de 17 anos, que tentou matar outro jovem, também estrangeiro, de 16, com uma arma branca no Cacém, Sintra.O caso aconteceu ao final da noite de 11 de junho, no recinto do Festival da Juventude, no Cacém quando, após um desentimento, o jovem de 17 anos "atingiu repetidamente e com perigo para a vida" o outro jovem. Segundo comunicado da PJ, o desentendimento iniciou no festival e prolongou-se posteriormente para a via pública, "após perseguição grupal."O detido foi presente a interrogatório judicial e vai ficar em prisão preventiva.