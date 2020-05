O Sport Club Lusitânia chora o adeus a Diogo Roque, de apenas 21 anos. O jovem era atleta da formação no futsal do clube açoriano e morreu num "trágico acidente de viação" na madrugada desta quarta-feira, tal como o clube anunciou num comunicado emocionado.



Diogo Roque é recordado "como um jovem de elevada simpatia e educação", sendo que o Lusitânia termina a publicação no Facebook a afirmar que "o céu ganhou uma grande estrela".

