Jovem é agredido na escola em Matosinhos e não recebe ajuda de colegas ou funcionários

Uma criança foi agredida esta segunda-feira na escola em Matosinhos. O rapaz, de 12 anos, estava a sair da escola quando foi intercetado por um colega, que o atacou com vários golpes.



A mãe do jovem violentado falou em exclusivo à CMTV e revelou que toda a situação a deixa "revoltada". Os colegas da criança não tiveram atuação, "apenas filmaram e não chamaram nenhum funcionário", explicou a mãe da criança ainda em choque. O menino de 12 anos tentou correr para se afastar da confusão e só aí é que existiu alguma intervenção por parte de uma funcionária da escola, que também acabou por sofrer alguns golpes, devido à tentativa de acabar com a briga.





A mãe do menino disse ainda que a escola exigiu uma participação escrita à criança após o ataque. O jovem, com hematomas na zona da cabeça e no olho, não teve direito a socorro médico, segundo indicou a progenitora: "Disseram que um saco de gelo chegava e que me tinha de desenrascar com hospistais, pois a escola não tem seguros para este tipo de situações".A mãe da criança convocou uma reunião com a direção escolar onde deu os seus pareceres perante toda a situação. O menino já recebeu tratamento hospitalar e encontra-se estável.