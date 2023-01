Um jovem de 21 anos foi atingido a tiro esta quinta-feira na sequência de um ajuste de contas, em Massamá, Sintra.O jovem estaria na rua, quando um indivíduo encapuzado, no interior de um carro que estava a passar pelo local, terá disparado.A vítima foi depois transportada para o hospital Amadora-Sintra. Neste momento, encontra-se no hospital de Santa Maria, na unidade de oftamologia devido aos ferimentos numa zona perto do olho.A Polícia Judiciária encontra-se a investigar o crime.