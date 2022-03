Jovem e cadela encontrados mortos num poço em Silves

O corpo de Harrison Bradley, o jovem britânico de 22 anos que estava desaparecido da casa dos pais, em Paderne, desde o passado dia 16, foi encontrado esta sexta-feira de manhã no interior de um poço na zona de Gavião de Baixo, no concelho de Silves. Com ele, no poço, estava ainda a sua cadela, Nim, também morta. De acordo com as autoridades, não há suspeitas de crime.









Segundo revelou ao CM fonte da GNR, o jovem, que sofria de depressão, foi encontrado pelas 07h58 desta sexta-feira, depois de buscas na área que envolveram binómios de busca e salvamento e militares da Unidade de Emergência, Proteção e Socorro, bem como do Destacamento Territorial de Silves e ainda bombeiros. Na véspera, à tarde, tinha sido encontrada a carrinha azul em que o jovem britânico se fazia transportar. De acordo com a mesma fonte, a viatura estava “num descampado, perto de uma lagoa na zona de S. Bartolomeu de Messines”. Tinha sido neste local, aliás, que tinham sido detetados os últimos sinais emitidos pelo telemóvel da vítima.

Os cadáveres de Harrison e de Nim foram retirados do poço, de uma profundidade de cerca de quatro metros, pela equipa de salvamento em grande ângulo dos Bombeiros Voluntários de Albufeira.









Leia também Bebé Noah encontrado com vida após mais de 30 horas desaparecido no mato No local estiveram ainda bombeiros e sapadores florestais de Silves, bem como uma psicóloga da autarquia que apoiou os familiares do jovem. Ao todo estiveram 46 operacionais no local, com 15 viaturas.

O corpo do jovem vai agora ser autopsiado.