Jovem em coma após ser agredida com navalha em Albufeira

Um homem de 24 anos sofreu ferimentos graves depois de ter sido esfaqueado por um grupo de jovens, na madrugada de ontem, em Albufeira. A GNR deteve quatro indivíduos, entre os 17 e os 19 anos, por suspeitas de envolvimento na agressão violenta.

O alerta para os desacatos junto a uma zona de diversão noturna foi dado às 07h59. Quando a GNR chegou ao local o grupo de agressores já se tinha colocado em fuga. No entanto, segundo apurou o CM, as autoridades conseguiram identificar e deter quatro jovens com base em relatos de testemunhas oculares que descreveram os suspeitos. Há, contudo, indícios de que o grupo de agressores era composto por mais elementos.





Na sequência da detenção, foram apreendidas duas navalhas, uma delas provavelmente usada como arma do crime, confirmou aofonte da GNR. A vítima, que sofreu várias facadas na zona do tronco, foi assistida pela equipa da Viatura Médica de Emergência Rápida do INEM e por elementos dos Bombeiros de Albufeira, tendo sido transportada, em seguida, para o Hospital de Faro com ferimentos considerados graves. Segundo oapurou, a vítima foi colocada em coma induzido. A Polícia Judiciária foi informada da agressão violenta mas o caso foi entregue ao Núcleo de Investigação Criminal da GNR.

Os quatro suspeitos que foram detidos pela GNR vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, durante o dia de hoje, para aplicação das medidas de coação até julgamento.