Um jovem de 21 anos ficou ferido com gravidade numa agressão à porta de uma discoteca na freguesia de Vale São Cosme, em Famalicão.A vítima foi agredida com um tijolo e está em estado crítico no Hospital de Braga.O alerta foi dado às 5h20.No local esteve a GNR mas o caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária.Em atualização