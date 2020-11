Uma jovem de 16 anos foi atropelada na passadeira esta terça-feira e ficou gravemente ferida.O alerta foi dado perto das 8h37 aos bombeiros voluntários de Vila do Conde que ocorreram à Rua 5 de outubro em Vila do Conde.No local também esteve a PSP a tomar conta da ocorrência.A vítima foi transportada com ferimentos graves para o Hospital de São João no Porto.