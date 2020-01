Jovem emigrante português morre em acidente na Suíça

Um jovem emigrante português de 25 anos morreu, no sábado, na sequência de um acidente de viação que envolveu três viaturas, em Moulin du Choc, nos arredores de Lausana, na Suíça.Segundo a comunicação social daquela região suíça, trata-se de Fábio Lima, natural de Viseu. Na viatura onde ia a vítima mortal seguiam também a sua namorada, Carina Barros, e um primo desta, Jorge Mesquita, que ficaram feridos com gravidade.De acordo com publicações na rede social Facebook, a família do jovem lançou uma campanha para transladar o corpo para Portugal.