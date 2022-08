Uma mulher, de 26 anos, foi encontrada, por um amigo, caída numa praia de Viana do Castelo, com sinais de agressão física.



Ao que o CM conseguiu apurar, terá sido alvo de uma tentativa de afogamento. Encaminhada para casa pelo amigo, na residência foram acionados os meios de socorro, às 06h37.



Foi socorrida pelos Bombeiros de Vila Praia de Âncora, com o apoio da equipa de uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).









