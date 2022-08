Jovem encontrado após apelo da mãe na CMTV

O apelo desesperado de uma mãe que não sabia do filho, de 20 anos, desde sábado, levou um popular a identificar o jovem e a alertar a PSP. A mulher, Solange Vieira, pediu ajuda através dae o filho acabou por ser avistado numa rua dos Olivais. O jovem desapareceu quando regressava de autocarro do Festival Paredes de Coura com um amigo, que o deixou na estação de comboios de Queluz, mas não regressou a casa da tia, no Montijo.A família vive no Reino Unido, mas está de férias em Portugal e tinha voo de regresso marcado para esta terça-feira. O jovem está bem, mas cansado e deverá hoje deslocar-se a um hospital.