Jovem esfaqueado após rixa entre grupos em Ovar

Agressões aconteceram durante madrugada.

20:18

Os confrontos entre os dois grupos começou dentro de uma discoteca no centro da cidade de Ovar. Os jovens muitos deles ainda adolescentes, já alcoolizados, começaram com as provocações depois de terminados os espectáculos na tenda do carnaval e continuaram depois no espaço de diversão nocturna.

Mas foi quando saíram, pouco depois das 4h00 da madrugada desta sexta-feira que os confrontos se iniciaram.

Uma verdadeira cena de pancadaria que culminou com o jovem, de 22 anos, residente em Oliveira de Azeméis a ser esfaqueado no abdómen.

Um amigo tentou defendê-lo e foi agredido, sofrendo deslocamento do ombro.

A PSP, INEM e bombeiros foram chamados, mas, quando chegaram, a vítima já tinha sido transportado no carro dos amigos para o Hospital de Santa Maria da Feira.

Não corre risco de vida, mas foi internado na Unidade de Cuidados Intensivos.