Um jovem de 26 anos foi esfaqueado, esde madrugada, ao que tudo indica num ajuste de contas, no interior de um café em Parada de Gatim, Vila Verde. A vítima foi golpeada nas costas e ameaçada com uma motosserra por um grupo de três a quatro homens. A GNR foi ao local, mas por se tratar de uma tentativa de homicídio o caso transitou para a Polícia Judiciária de Braga, que investiga o paradeiro dos atacantes, que fugiram do local.









