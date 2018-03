Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem esfaqueado durante rixa em bar

Vítima tem 21 anos e foi esfaqueada no estômago, no interior de um bar na zona antiga de Lagos.

Por Ana Palma e Rui Pando Gomes | 06:00

Uma rixa entre um grupo de jovens, ocorrida ao fim da madrugada de ontem no interior de um bar, na zona antiga da cidade de Lagos, acabou com um jovem de 21 anos a ser esfaqueado no estômago.



O alerta foi dado pelas 05h55 minutos. A vítima, de nacionalidade ucraniana, que ficou em estado considerado grave, foi assistida no local pelo INEM e Bombeiros Voluntários de Lagos e transportada para o a Urgência do Hospital de Portimão, onde recebeu tratamento. Apesar dos ferimentos sofridos, fonte do Comando de Faro da PSP assegurou ao CM que o jovem está "livre de perigo".



Uma testemunha que se encontrava no local e que também foi agredida na rixa no interior do bar disse ao CM, sob anonimato, que o grupo onde se encontrava o agressor era de "cerca de uma dezena de jovens". Adiantou ainda que tudo aconteceu de forma muito rápida e que, de repente, os agressores "exibiram facas" e a vítima foi atingida no estômago.



O caso está agora a ser investigado pela PSP de Lagos, que deverá visionar as imagens captadas pelo sistema de videovigilância daquele estabelecimento de animação noturna, com o objetivo de tentar identificar o responsável pela agressão violenta.



Arma do crime

A arma do crime não foi encontrada e as autoridades referem ter-se tratado de um "objeto perfurante", que pode ter de facto sido "uma faca".



Agressor por identificar

O indivíduo que feriu o jovem ucraniano não foi detido pela PSP, uma vez que as testemunhas que estavam no local não o conseguiram identificar.



Fora de perigo

Embora tenha sido inicialmente considerado um ferido grave, a vítima foi dada como fora de perigo logo pelas 07h30, disse ao CM fonte policial.