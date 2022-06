A PJ de Coimbra investiga as circunstâncias de uma rixa, ocorrida terça-feira de madrugada, que acabou com um jovem esfaqueado e hospitalizado em estado grave.O conflito envolveu várias pessoas e ocorreu perto da zona das Tílias, no centro de Castelo Branco.As autoridades ainda estão a investigar os contornos do caso, que poderá ter sido motivado por questões relacionadas com o tráfico de droga.