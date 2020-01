Jovem esfaqueado em rixa junto a escola

Um jovem de 15 anos foi esta terça-feira esfaqueado num braço na sequência de uma rixa entre alunos, junto à Escola EB 2,3 Tecnopolis, na cidade de Lagos

O alerta para o incidente ocorreu às 14h44. Segundo o CM conseguiu apurar, a agressão aconteceu depois de dois jovens se terem envolvido numa discussão que terminou com um deles a ser atacado com uma arma branca. Segundo uma testemunha, os desacatos "começaram com insultos e terminaram com um dos jovens ferido no braço", junto a uma paragem de autocarro, frente ao referido estabelecimento de ensino e onde, ao fim do dia desta terça-feira , ainda eram visíveis marcas de sangue.

Tudo começou com insultos, mas rapidamente os dois jovens passaram aos atos violentos. O agressor, de 13 anos, tinha um canivete e estaria a defender-se do outro, de 15, que também teria consigo o mesmo tipo de arma branca.

O rapaz mais velho sofreu um golpe num braço e foi considerado um ferido ligeiro. Ainda assim, foi assistido no local pelos bombeiros de Lagos e transportado em seguida ao hospital de Portimão, a fim de receber tratamento.

A PSP esteve no local. Tanto o agressor como a vítima foram identificados e, segundo o CM apurou, as autoridades encaram o caso como um ato de legítima defesa ou de possível excesso de autodefesa. A situação está, contudo, ainda a ser investigada para que seja esclarecido tudo o que aconteceu.