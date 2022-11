Jovem morto à facada junto a cafetaria em Felgueiras

Um jovem morreu esfaqueado por um homem, na noite deste domingo, nas imediações da cafeteria Espaço 27, em Margaride, Felgueiras. O agressor entregou-se, na manhã desta segunda-feira, no posto da GNR de Felgueiras e já foi levado pela PJ.Agressor tem cerca de 20 anos e é de nacionalidade brasileira.O caso aconteceu às 22h00. A vítima, cuja idade não foi possível ainda apurar, terá sofrido várias facadas.O jovem ainda foi socorrido pelos Bombeiros de Felgueiras e transportado para o Hospital de Guimarães, mas não resistiu aos ferimentos.A GNR montou um perímetro de segurança junto ao local. A Polícia Judiciária realizou várias perícias no local e investiga o crime.O agressor será presente a juíz, esta terça-feira, para conhecer as medidas de coação.