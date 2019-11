A PJ de Braga está a investigar uma agressão com faca que ocorreu este sábado, junto à zona de bares da Universidade do Minho, em Braga.A vítima é um jovem, com cerca de 20 anos, que sofreu, pelo menos, dois golpes na zona do tórax e da mão, foi assistido no local, tendo sido depois transportado para o Hospital de Braga.O alerta foi dado pelas 01h30.O agressor foi identificado por testemunhas. Não há informação de que tenha sido detido pela polícia.