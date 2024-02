Jovem esfaqueado no Carnaval em Sesimbra

Um jovem foi esfaqueado no peito, durante a madrugada deste sábado, quando saía da zona dos festejos de Carnaval em Sesimbra. Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra, a vítima foi transportada em estado grave para o Hospital de Setúbal. Os agressores puseram-se em fuga.Ao que oapurou, o jovem, que foi esfaqueado duas vezes, estava acompanhado no momento do ataque. O crime aconteceu junto ao cemitério de Sesimbra.O alerta foi dado pelas 3h50. Para o local foram os Bombeiros Voluntário de Sesimbra e a GNR, que investiga o caso.