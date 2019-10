Jovem esfaqueado no peito em roubo na Ponte D. Luiz I

Foi uma madrugada de verdadeiro terror para um jovem de 23 anos. Começou por ser abordado, este domingo, pouco antes das 03h00, por um grupo, junto ao tabuleiro superior da ponte Luiz I, no Porto. Rapidamente, os assaltantes exigiram-lhe o telemóvel, antes de o esfaquearem no peito.Quando o INEM chegou ao local, o homem estava consciente, mas apresentava ferimentos graves. Depois de prestada a primeira assistência, foi levado para o Hospital de Santo António, onde recebeu tratamento.A PSP foi também chamada para esta situação, só que, à chegada dos agentes à avenida Vimara Peres, os suspeitos tinham já escapado. A vítima não soube precisar o número de envolvidos no assalto, tendo apenas conseguido referir que se tratava de um "grupo". As autoridades tentam agora identificar os autores deste crime.Desconhece-se, até ao momento, o motivo que terá levado os assaltantes a esfaquearem a vítima, até porque conseguiram levar o telemóvel. A prioridade passou este domingo pelos cuidados ao jovem, pelo que ainda se desconhece se o mesmo terá resistido ao roubo e se estava acompanhado.Segundo alguns comerciantes, a zona junto ao tabuleiro superior da ponte tem pouco movimento durante a noite e acaba por se tornar algo perigosa. Durante o dia é um ponto de passagem de muitas pessoas, em especial de turistas.Desde pelo menos 2017 que se têm registado vários assaltos naquela zona do centro da cidade, situada bem perto da Sé e do Comando Metropolitano da PSP do Porto. Esse acréscimo levou a um reforço de patrulhamento da polícia na área.